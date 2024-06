Horas antes da final do Nordestão, torcedor do Fortaleza relata problemas para entrar no Rei Pelé

Um torcedor do Fortaleza publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais em que exibe a dificuldade para entrar no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na tarde deste domingo (9), quando Fortaleza e CRB se enfrentam na final da Copa do Nordeste 2024.

Nas imagens, é possível ver muitos torcedores com a camisa do Fortaleza passando por uma entrada pequena para ter acesso ao estádio, que recebe pouco mais de 15 mil torcedores para este confronto decisivo.

VEJA O VÍDEO

CRB e Fortaleza estão em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. No jogo de ida, o Leão venceu o time alagoano por 2 a 0.

Acompanhe o nosso canal do Jogada no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va7cKxyDzgTEkgbceM3F.