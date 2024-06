Moisés deixa a final da Copa do Nordeste machucado com apenas três minutos de jogo

O atacante Moisés, do Fortaleza, foi substituído da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB, com apenas três minutos de jogo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogador caiu no gramado com dores no músculo da coxa.

Após ser atendido pela equipe médica do Fortaleza no gramado do Rei Pelé, foi constatado que o camisa 21 não tinha mais condições de permanecer em campo. Moisés é o atual artilheiro da Copa do Nordeste, com sete gols marcados.

Legenda: Moisés foi bastante acionado na partida. Foto: Kid Júnior / SVM

CRB e Fortaleza estão em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. No jogo de ida, o Leão venceu o time alagoano por 2 a 0.

