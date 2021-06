Guto Ferreira disputa 10° Clássico-Rei nesta quarta-feira (02); veja aproveitamento do treinador

O histórico embate entre Fortaleza e Ceará pela 3ª fase da Copa do Brasil ocorre nesta quarta-feira (02) na Arena Castelão. Desde março de 2020 à frente do Alvinegro de Porangabuçu, Guto Ferreira dirigirá o Vovô pela 10ª vez em Clássico-Rei. Ao todo, o comandante de 55 anos conquistou três vitórias, dois empates e quatro derrotas, tendo um aproveitamento de 40,7% contra o maior rival.

Na “era Guto” o Ceará já enfrentou o Fortaleza em três competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo certame estadual, Guto Ferreira, até o momento, não triunfou sobre o maior rival, perdendo os quatro duelos. Em contrapartida, no regional e no brasileirão, nenhuma derrota.

Confira duelos entre Ceará e Fortaleza na “era Guto”:

15/07/2020 – Ceará 1 x 2 Fortaleza (Campeonato Cearense 2020)

28/07/2020 – Fortaleza 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste 2020)

02/09/2020 – Ceará 1 x 0 Fortaleza (Série A do Brasileiro 2020)

30/09/2020 – Ceará 1 x 2 Fortaleza (Campeonato Cearense 2020)

21/10/2020 – Fortaleza 1 x 0 Ceará (Campeonato Cearense 2020)

20/12/2020 – Fortaleza 0 x 2 Ceará (Série A do Brasileiro 2020)

20/03/2021 – Ceará 0 x 0 Fortaleza (Copa do Nordeste 2021)

15/05/2021 – Ceará 0 x 2 Fortaleza (Campeonato Cearense 2021)

23/05/2021 – Fortaleza 0 x 0 Ceará (Campeonato Cearense 2021)

O duelo pela Copa do Brasil será o primeiro entre as centenárias equipes cearenses. Além de garantir vaga na 4ª fase da competição nacional, o vencedor do duelo levará R$ 2,7 milhões, tornando o Clássico-Rei desta quarta-feira (02) o mais valioso da história.