Clássico-Rei da Copa do Brasil é o mais valioso da história em termos de premiação

Quanto vale um Clássico-Rei? Para o torcedor, cada vitória é valiosa, e muitas delas inesquecíveis, com um valor sentimental que não se imensurável.

Mas em campo, o Clássico-Rei pela 3ª Fase da Copa do Brasil, em dois jogos (nos dias 2 e 10 de junho), será o mais valioso da história dos clubes pelo que representa financeiramente ao avançar. De acordo com as cotas divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quem avançar para as oitavas de final, receberá R$ 2,7 milhões.





No ano passado, Ceará e Fortaleza já fizeram um duelo muito valioso, pela semifinal da Copa do Nordeste, em jogo único em Salvador. De acordo com as cotas do Nordestão, quem avançasse, teria a chance de receber o valor de R$ 500 mil se fosse vice, ou R$ 1 milhão em caso de título. E como o Vovô foi campeão batendo o Bahia, recebeu o valor total.

Importância

E em um futebol sem renda de jogos, o valor de torna ainda mais relevante e importante. Ao longo da história, o Clássico-Rei foi capaz de gerar rendas acima de R$ 1 milhão, mas nunca o valor ofertado pela Copa do Brasil. A maior renda da história de um Clássico-Rei foi na final do Campeonato Cearense de 2015, com R$ 1.169.467,00.

Portanto, em um futebol sem público e renda nos estádios, um valor como este será a cereja do bolo para o vencedor, que já comemorará muito a classificação pela magnitude do Clássico.