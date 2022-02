Goleiro Bruno inaugura lanchonete no Rio de Janeiro

O goleiro Bruno inaugura, nesta sexta-feira (4), uma lanchonete em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. O antigo atleta, que ganhou projeção no Flamengo, cumpre regime semiaberto pelo homicídio da modelo Eliza Samudio, realizado em 2010. As informações são do portal Terra.

O ex-jogador aposta no suco de açaí para atrair clientes. No cardápio do empreendimento ainda tem porções de sardinhas frescas fritas como destaque.

Para lançar o estabelecimento, Bruno realizará uma festa no local para os amigos mais próximo, conforme a publicação. Ele mora em Cabo Frio, cidade vizinha à São Pedro da Aldeia, onde fica a lanchonete.

Atualmente, o ex-atleta atua como goleiro num clube amador de São Pedro da Aldeia, o Cruz Azul, do qual recebe uma quantia mensalmente.

Dívida de R$ 3 milhões

Bruno tem uma dívida de cerca de R$ 3 milhões de pensões alimentícias atrasadas do filho, Bruninho, fruto do envolvimento dele com Eliza Samudio. Segundo o portal, é comum avistar o ex-jogador dirigindo vários modelos de carros novos pelo litoral norte do Rio.

Ele foi condenado pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver, em 2013, e deve cumprir 22 anos e três meses de prisão pelo homicídio da ex-companheira. Em 2019, a sentença foi progredida para regime semiaberto domiciliar.

