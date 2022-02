Viúva de piloto morto em rally descobre gravidez: 'Você se foi antes de saber'

Em mensagem publicada em uma rede social, a viúva do piloto de motocross capixaba Daniel Santos, 36, encontrado morto após desaparecer durante um rally, no Interior do Ceará, contou que descobriu estar grávida. Aline Natale publicou uma foto do casal e das três filhas do casal, anunciando o resultado positivo do teste de gravidez. As informações são do G1.

Aline disse que, apesar da partida do marido, a família vai continuar sendo de cinco pessoas com a chegada do bebê. "Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim tinha um pedacinho de você”, escreveu. A mulher publicou uma foto com o exame de gravidez.

Legenda: A viúva do piloto encontrado morto no Ceará anunciou gravidez Foto: Reprodução

Piloto era capixaba

Daniel era empresário do ramo de motos e tinha lojas em Nova Venécia e São Mateus, no Espírito Santo, onde nasceu e foi sepultado, no último domingo (30).

Amigos e familiares fizeram um cortejo na chegada do corpo do piloto ao cemitério de São Mateus. Faixas de luto foram colocadas nos estabelecimentos.

Desaparecimento e morte

O piloto participava de um rally que aconteceria entre Parnaíba, no litoral do Piauí, e o Maranhão. Ele desapareceu no dia 26 de janeiro e o corpo foi encontrado na noite do dia 27, em uma área de trilha de Granja, no Interior do Ceará.

Daniel estava deitado e não tinha sinais de violência no corpo, nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto estava em pé, com o capacete ao lado.

A causa da morte dele ainda não foi confirmada.