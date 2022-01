Piloto de rally desaparecido é encontrado morto no Interior do Ceará

Daniel Santos, 36, piloto desaparecido após participação em um rally que aconteceria entre as cidades de Paraníba (PI) e o estado do Maranhão, foi encontrado morto nesta quinta-feira (27) no município de Viçosa do Ceará, no interior cearense. Ele estava desaparecido desde essa quarta-feira (26).

O Diário do Nordeste apurou que a Prefeitura de Viçosa forneceu apoio logístico para que motoqueiros fossem até o local onde o corpo foi encontrado. Um dos pilotos confirmou a identidade de Daniel.

A vítima é natural do Espírito Santo. O Rally Cerapió 2022 cancelou a última etapa do evento devido ao desaparecimento.

"Salientamos que, em respeito aos familiares e amigos que não compartilhem informações falsas sobre o caso. Estamos acompanhando e atualizaremos assim que houver informações oficiais", publicou uma página de notícias local do município cearense.