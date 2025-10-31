Diário do Nordeste
George Martins, atleta do Fortaleza no Rally dos Sertões

Jogada

Fortaleza no Rally dos Sertões | Jogada do Leão #25

Episódio tem a participação do navegador George Martins

Redação 25 de Julho de 2025
Giulia

Jogada

Campeã de rally Giulia Maroni morre após cair de 50 metros de montanha durante caminhada

Italiana era extremamente conhecida no mundo off-road

Redação 01 de Fevereiro de 2024
Imagem do piloto brasileiro Lucas Moraes

Jogada

Piloto brasileiro vence pela primeira vez na história etapa do Rali Dakar de carro

O brasileiro conquistou a longa etapa de 440 quilômetros, que aconteceu na Arábia Saudita

Redação 08 de Janeiro de 2024
Rodrigo Varela

Jogada

Piratas atrapalham piloto brasileiro na disputa do Rally Dakar; entenda

Rodrigo Varela terá que competir com um carro emprestado

Diário do Nordeste/Estadão 04 de Janeiro de 2024
Wescley Dutra, cearense no Rally dos Sertões

Jogada

Piloto cearense é campeão do Rally dos Sertões pela segunda vez e mira título no rali Dakar

Cearense foi bicampeão na categoria quadriciclos

Redação 21 de Agosto de 2023
petrolina

Jogada

Com chegada na Praia do Preá, Rally dos Sertões começa neste sábado; cearense está na disputa

André Bezerra será o representante cearense nas motos

Redação 12 de Agosto de 2023
daniel santos piloto rally

Jogada

Corpo de piloto de rally encontrado morto chega para perícia em Sobral

O capixaba Daniel Santos que participava do Rally Cerapió foi achado sem vida em um distrito do município de Granja

Redação 28 de Janeiro de 2022
piloto de rally que morreu

Jogada

Piloto de rally desaparecido é encontrado morto no Interior do Ceará

O piloto Daniel Santos desapareceu após não retornar de trilha em rally entre PI e MA

Redação 27 de Janeiro de 2022
Piloto de motocross desaparece durante Rally Cerapió

Jogada

Piloto desaparece durante percurso do Rally Cerapió 2022; equipes fazem buscas entre o Piauí e Ceará

Daniel Santos, de 36 anos, sumiu durante essa quarta-feira (26)

Redação 27 de Janeiro de 2022
Xand durante prova de automobilismo

Jogada

Xand Avião estreia como piloto no Rally dos Sertões: "sentir a adrenalina da alta velocidade"

O artista participou de duas etapas, com circuitos de Araripina (PE) a São Raimundo Nonato (PI)

Folhapress 23 de Agosto de 2021
