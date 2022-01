Corpo de piloto de rally encontrado morto chega para perícia em Sobral

O corpo do piloto de rally Daniel Santos, de 36 anos, chegou na manhã desta sexta-feira (28) à unidade da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) em Sobral, na Região Norte, onde passará por exames e avaliação para determinar as causas da morte.

As autoridades cearenses ainda aguardam a chegada dos familiares que moram no Espírito Santo. Daniel é natural de Nova Venécia, no Noroeste do estado capixaba.

Ele havia desaparecido na noite de quarta-feira (26) enquanto fazia um percurso do Rally Cerapió 2022, entre o Ceará e o Piauí.

Nessa quinta-feira (27), porém, a organização do evento confirmou, em nota, que o piloto havia sido encontrado morto no distrito cearense de Ubatuba, em Granja, mas as causas do óbito ainda não foram identificadas.

"Não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado", informou o comunicado.

Buscas

As equipes de resgate da prova e o Corpo de Bombeiros dos dois estados iniciaram as buscas às 23h da quarta-feira na região das cidades de Viçosa do Ceará e Cocal, no Piauí, nas localidades Buíra, Juá dos Vieiras, Padre Vieira e Brejinho.

Foram acionadas a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que enviou bombeiros, policiais militares e civis e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).