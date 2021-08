Xand Avião estreia como piloto no Rally dos Sertões: "sentir a adrenalina da alta velocidade"

O cantor Xand Avião resolveu deixar o microfone e os instrumentos de lado para se dedicar a uma outra paixão: o automobilismo. Na última semana, o artista estreou como piloto na 29ª edição do Rally dos Sertões, o maior evento da modalidade nas Américas, e participou das 3ª e 4ª etapas, que vão de Araripina (PE) a São Raimundo Nonato (PI).

"Eu sabia que iria gostar, mas eu amei". "Como que eu vou ficar nervoso com um carrão desse? O motor da picape é muito potente. Você pisa no acelerador e a resposta é rápida. Foram mais de duas horas de prova e perdi 1.500 calorias", contou.

Legenda: Xand Avião percorreu mais de 400 quilômetros durante as etapas do Rally dos Sertões Foto: reprodução

Ao todo, Xand percorreu mais de 400 quilômetros. "Havia muitas pedras pelo caminho e até um pequeno trecho de trial com pedras grandes. Deu para pisar fundo no acelerador e sentir a adrenalina da alta velocidade", comentou.

Atividade sem show

Em recente entrevista, Xand disse que tinha amargado preocupações e perdas na pandemia. O forrozeiro interrompeu os shows, chegou a contrair Covid e teve que demitir cerca de 50 pessoas, que esperava recontratar assim que possível.

Legenda: Xand Avião é chamado pelos fãs de comandante e conhecido por fazer "x" com os braços cruzados em apresentações Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Na ocasião, disse que em 2021 não haveria turnês mesmo com a vacina. "Na virada do ano me ajoelhei e pedi pela vacina. Mas pelo andar da carruagem, pelo meu porte, do Safadão, do Gusttavo Lima, acho difícil que trabalhemos esse ano. Não queria ser pessimista", afirmou.

Mas não foi apenas de problemas esse período sem shows. Xand disse que refletiu bastante e, quando retornar aos palcos, não pretende voltar ao ritmo de antes. Segundo ele, a ideia é frear um pouco, afinal "quantidade não é qualidade". Assim, sua média de 22 shows por mês deve ser reduzida a cerca de 12.