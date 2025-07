Fortaleza no Rally dos Sertões | Jogada do Leão #25

O navegador George Martins, de 33 anos, é atleta do Fortaleza Esporte Clube, no Rally dos Sertões. A competição será entre os dias 26 de julho e 3 de agosto de 2025, com largada em Goiânia-GO e chegada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro-AL. A prova terá oito dias de competição, atravessando cinco estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves e Daniel Farias, com a participação do navegador George Martins.

