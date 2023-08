Piloto cearense é campeão do Rally dos Sertões pela segunda vez e mira título no rali Dakar

O piloto cearense Wescley Dutra sagrou-se bicampeão do Rally dos Sertões na categoria quadriciclos no último fim de semana, na Praia do Preá, em Cruz (CE). Na competição, ele levou um tempo de 36h 10min e 48s para completar os quase 4 mil quilômetros da prova.

“O mais complicado nessa edição foram os trechos de pedras, as serras com pedras enormes e abismos. Em relação à edição anterior, essa foi muito mais travada, com estradinhas estreitas e sinuosas. Sem falar que na segunda etapa pegamos 200km de um areião insano”, afirmou o piloto.

Legenda: Wescley Dutra, cearense no Rally dos Sertões Foto: Haroldo Nogueira/Divulgação

“O mais complicado foram os deslocamentos longos. Em certas etapas eu tinha que largar às 3h45 da madrugada, no frio, para deslocar 180km até o local da largada da especial, que é um trecho cronometrado onde de fato se disputa a corrida”, completou.

TÍTULOS E SONHOS DE WESCLEY

Este foi o segundo título de Wescley na modalidade. Em 2018, o piloto de 43 anos já havia faturado a mesma prova no Rally dos Sertões. Ele também já foi campeão brasileiro em 2014, campeão Norte/Nordeste em 2017 e sete vezes campeão estadual, entre outros.

Um dos sonhos do cearense é conquistar o Rali Dakar, considerada a prova de rali mais longa do mundo. “Só falta no currículo o Dakar. Mas para isso preciso de um patrocínio, pois os custos são estratosféricos”, disse Wescley.