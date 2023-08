Com chegada na Praia do Preá, Rally dos Sertões começa neste sábado; cearense está na disputa

O Rally dos Sertões de 2023 começa neste sábado (12). Em Petrolina, no interior de Pernambuco, mais de 300 competidores largam com destino à Praia do Preá, em Cruz, no Ceará. O itinerário é focado na região Nordeste, passando por Pernambuco, Bahia e Ceará. Ao todo, são 3.800km divididos em oito etapas, que ocorrerão em uma semana corrida.

Legenda: Rally dos Sertões terá oito etapas e passará por três estados nordestinos. Foto: Divulgação / Rally dos Sertões

A edição de 2023 será a 31ª do rally e, de acordo com a organização, a expectativa é que a competição seja extremamente disputado, em virtude da experiência e do bom nível técnico dos principais candidatos do evento. Serão três etapas em laço, que são disputas que terminam no mesmo ponto de partida. As oito etapas passarão pelas cidades de Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Crato, Sobral e Cruz (CE).

O rally é dividido em três categorias: Carros, UTVs e Motos.

CARROS

Legenda: Categoria tem nomes de peso na disputa pelo título. Foto: Divulgação / Rally dos Sertões

Os atuais campeões na categoria 'Carros' são Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio, que também venceram em 2019, tentarão o bicampeonato em sequência. No entanto, os dois terão uma concorrência pesada já que o pentacampeão Guilherme Spinelli está de volta, após dois anos de ausência, ao lado do navegador português Paulo Fiúza. Os irmãos Cristian e Marcos Baumgart, tetracampeão e campeão, respectivamente, também estão na disputa.

Lucas Moraes afirmou que espera uma prova difícil, mas que a lição de casa foi feita para a luta pelo bicampeonato.

“É sempre muito bom correr o Sertões, especialmente defendendo o título. Espero que consigamos fazer uma prova limpa, que é o mais importante. Acredito que essa edição será bem mais técnica que a do ano passado; mais travada, e por isso a parte de acerto do carro será bem mais importante. Fizemos o shakedown e o carro está muito bom. Temos um grid excelente, um formato diferente, e a lição de casa foi feita”, disse o competidor.

UTVs

Legenda: Categoria UTV tem quase 100 duplas inscritas para a prova. Foto: Duda Bairros / Sertões

Com quase 100 duplas confirmadas, a categoria desponta como a que deverá ser mais disputada. Os atuais campeões são Rodrigo Varela e Matheus Mazzei, que venceram pela primeira vez no ano passado. Ao lado deles, como principais concorrentes estão os bicampeões Deninho Casarino e Ivo Meyer (2020 e 2021) e Deni Nascimento e Idali Bosse, que venceram em 2019.

CEARENSE NA DISPUTA NAS MOTOS

Legenda: André Bezerra é o cearense que está na disputa do Rally dos Sertões de 2023. Foto: Victor Eleutério / Divulgação

André Bezerra, campeão brasileiro do Rally Cross Country em 2020, irá encarar mais um Rally dos Sertões este ano. O piloto é o único cearense inscrito na competição. Ele compete na categoria motos e está bastante confiante com a chegada do Rally dos Sertões no Ceará, solo bastante familiar. Neste ano, André se apresenta com melhor rendimento e novo equipamento, no comando de uma Yamaha WR450F, onde vai concorrer na categoria Over.

“Estou muito confiante, não só com a aquisição da nova moto, como também pela maturidade e preparo físico que venho trabalhando nos últimos anos para conquistar o primeiro lugar e estar entre os 10 pilotos mais rápidos na geral. O entusiasmo também é dobrado com a chegada da prova no Ceará, ainda mais sendo o único piloto de moto da competição. A responsabilidade é grande, mas a garra é ainda maior”, garante o piloto.

Em 2020, o cearense foi campeão brasileiro já que conquistou o 3° lugar no Rally dos Sertões e o 1° no Rally do Jalapão. Na soma dos campeonatos em que participou naquele ano, ele levou o título nacional.

Legenda: André foi campeão nacional em 2021. Foto: Victor Eleutério

Seus principais concorrentes são os últimos três vencedores da competição: Bissinho Zavatti, campeão em 2022, Adrian Metge, francês que venceu em 2021, e Ricardo Martins, campeão em 2020.

Veja a programação do Rally dos Sertões 2023

11/8 – Prólogo: Petrolina (PE)

12/8 – Primeira etapa: Petrolina > Petrolina

Deslocamento inicial: 18 km; especial cronometrada (SS): 174 km; deslocamento final: 54 km. Total: 246 km.

13/8 – Segunda etapa: Petrolina > Petrolina (Raso da Catarina)

DI: 185 km; SS: 372 km; DF: 114km. Total: 671 km.

14/8 – Terceira etapa: Petrolina > Xique-Xique (BA) - Maratona

DI: 74 km; SS: 404 km; DF: 31 km. Total: 509 km.

15/8 – Quarta etapa: Xique-Xique > Petrolina (Maratona)

DI: 0 km / SS: 324 km / DF: 290 km – Total: 614 km.

16/8 – Quinta etapa: Petrolina > Crato (CE)

DI: 66 km; SS: 213 km; DF: 215 km. Total: 494 km. 17/8 – Sexta etapa: Crato > Sobral

DI: 154 km; SS: 207 km; DF: 312 km. Total: 673 km. 18/8 – Sétima etapa: Sobral > Cruz

DI: 83 km; SS: 226 km; DF: 49 km. Total: 357 km. 19/8 – Oitava etapa: Cruz > Cruz (Praia do Preá)

DI: 51 km; SS: 160 km; DF: 26 km. Total: 237 km.