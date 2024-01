Piloto brasileiro vence pela primeira vez na história etapa do Rali Dakar de carro

O piloto brasileiro Lucas Moraes (Toyota) fez história nesta segunda-feira (8), ao vencer a terceira etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita. Esta foi a primeira vez que um brasileiro vence uma etapa na história do Dakar entre os carros.

Veja também

O pódio, da longa etapa de 440 quilômetros, foi formado pelo sueco Mattias Ekström (Audi), que chegou 9 segundos após o brasileiro, e, completando o pódio, o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) que chegou a 1 minuto e 9 segundos e assumiu a liderança provisória da classificação geral.

TERCEIRA ETAPA DA COMPETIÇÃO

A etapa da Arábia Saudita, marcada por sua longa extensão, apresentava um alto risco de furos nos pneus por ser disputada em um terreno rochoso. Foi o que aconteceu com o piloto catari Al-Attiyah (Prodrive) e seu copiloto Mathieu Baumel, que lideravam a etapa e tiveram um pneu furado no quilômetro 404.

Com o imprevisto, os dois acabaram chegando na quarta colocação, com 1 minuto e 33 segundos de diferença para o líder. O estado da pista foi ainda pior para o francês Sébastien Loeb (Prodrive) já que sofreu vários furos de pneu e terminou a mais de 23 minutos do vencedor.

HISTÓRICO DE RECORDES

O piloto brasileiro é empresário e membro da quarta geração dos Ermírio de Moraes, grupo controlador do Grupo Votorantim. Ele é cofundador da fintech Olívia, que apresentava uma assistente financeira para ajudar as pessoas a economizarem dinheiro com a ajuda da inteligência artificial.

O negócio foi adquirido pelo banco Nubank em 2021 e descontinuado no ano passado. No último ano, Lucas já detinha a antiga melhor colocação brasileira na modalidade, quando conquistou uma terceira posição em 2023.