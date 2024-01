Ex-jogador do Basquete Cearense é confundido com extraterrestre na Ilha do Mel e viraliza nas redes

Neste final de semana, um vídeo gravado por pessoas que faziam uma trilha na Ilha do Mel, no Paraná, acabou viralizando nas redes sociais após elas terem avistado um “ser gigante” e julgado ser um “ET”. Depois de diversas teorias criadas sobre o suposto extraterrestre, Felipe Motta, ex-jogador do Basquete Cearense e atual Ala do Flamengo, se pronunciou via vídeo e comunicou que a aparição era, na verdade, o próprio atleta.

🚨 “Seres estranhos” são avistados por frequentadores da Ilha do Mel e gera curiosidade. Segundo relatos dos seguidores, eles tinham mais de 3 metros de altura e estavam em um morro de difícil acesso na ilha pic.twitter.com/qFTTAdqCEI — @curitibamilgraus (@marlonramos2707) January 5, 2024

O jogador de mais de dois metros falou que fazia um passeio pelo local e brinca dizendo que tem consciência de que sua altura não é comum.

Plot: era só o Felipe Motta, jogador do flabasquete fazendo trilha kkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/c2AdRL0Su5 pic.twitter.com/AybCSAPWi0 — Cami (@camilavicentea) January 7, 2024