Goleiro Brenno diz que ficou triste com lesão de João Ricardo e cita preparo para ser titular

Equipe volta a campo nesta quarta-feira, diante do Vasco

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Jogada
Legenda: Brenno, goleiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Goleiro do Fortaleza, Brenno será o substituto de João Ricardo como titular da equipe comandada por Martín Palermo. A equipe luta para deixar a zona de rebaixamento e vem de uma importante vitória diante do Juventude, fora de casa, quando o atleta defendeu um pênalti. O atleta revela conversa com o camisa 1, a quem desejou força e ressalta preparo para assumir a posição.

"Eu e o grupo ficamos tristes pela lesão do João. A gente nunca quer que um atleta passe por isso, é um momento difícil. Mas eu tenho conversado com ele bastante, perguntando como ele está, tenho desejado força nessa recuperação dele. Oro para que a cirurgia seja um sucesso e ele se recupere bem e volte o quanto antes", afirmou o atleta. 

Além dos dois, o Tricolor tem outros três goleiros: Magrão, Helton Leite e Vinícius Silvestre.  Brenno e João Ricardo se lesionaram no Clássico-Rei do primeiro turno. Ele machucou o dedo mindinho enquanto o outro sentiu o ombro. O atleta fala do preparo diário para defender a meta tricolor.

"Quanto a mim, tenho me preparado da mesma forma como foi na minha carreira toda. Tenho feito meu trabalho diariamente para que, caso houvesse uma oportunidade, eu estivesse preparado. Graças a Deus as coisas têm ocorrido individualmente. A gente trabalha muito para que ocorram coletivamente também para que a gente consiga sair dessa situação", completou. 

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (15), quando enfrenta o Vasco em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. 

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

