Com gol de Tainá, Fortaleza vence o Sport e conquista título da Copa Maria Bonita

O Fortaleza conquistou o título inédito da primeira edição da Copa Maria Bonita de futebol feminino. A equipe comandada por Erandir Feitosa venceu o Sport por 1 a 0 neste sábado (11), na Arena Pernambuco. Recém convocada para a Seleção Brasileira Sub-20, Tainá marcou o único gol da partida.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria uma como essa, é realmente uma semana perfeita. Primeiro pude realizar o sonho de ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 e eu sabia que vinha fazendo uma boa competição. Antes do jogo eu só pensava em fazer o gol do título e a bola caiu nos meus pés para isso acontecer. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecendo em minha vida", afirmou a atacante que é artilheira da temporada com dez gols.

Legenda: Tainá, atacante do Fortaleza. Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC

Tainá balançou as redes na reta final do segundo tempo. A jogadora aproveitou lançamento de Andressa Anjos para Jhow, que passou de cabeça e viu a atacante superar a marcação, enfrentar a goleira e finalizar para garantir a vitória das Leoas.

Uma equipe de cada estado do Nordeste participou da competição. As Leoas terminaram a primeira fase como líderes do Grupo C, com duas vitórias em dois jogos, e eliminaram o Bahia na semifinal da competição.

Com o resultado, o Tricolor do Pici segue invicto no ano somando 11 vitórias e sete empates em 18 partidas disputadas. Agora, a equipe volta as atenções para o Campeonato Cearense.