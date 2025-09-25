Com cearenses no elenco, Seleção Brasileira é convocada para 1º Copa do Mundo de Futsal Feminino
Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas
Nesta terça-feira (24), o técnico cearense Wilson Sabóia anunciou a convocação das 14 atletas que irão defender a camisa da Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da história organizada pela FIFA. A lista conta com outras duas cearenses: a oito vezes melhor do mundo, Amandinha, e a maranguapense Simone.
A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas. O Brasil está no Grupo D, que também conta com Irã, Itália e Panamá.
Será a primeira vez que a FIFA organizará um torneio desse porte na modalidade, que antes tinha como 'Mundial' outras competições promovidas pelas federações continentais, mas nunca pela entidade máxima do esporte, assim como já ocorre no masculino.
CONFIRA A CONVOCAÇÃO:
GOLEIRAS
Bianca - Cascavel (Brasil)
Julia - Nun'Álvares (Portugal)
FIXAS
Taty - CMB (Itália)
Diana - Bitonto (Itália)
Camila - Nun'Álvares (Portugal)
ALAS
Amandinha - Torreblanca (Espanha)
Emilly - Torreblanca (Espanha)
Tampa - Roma (Itália)
Débora - CMB (Itália)
Simone - Kristall (Rússia)
Luana - Stein Cascavel (Brasil)
PIVÔS
Natalinha - Taboão/Magnus (Brasil)
Ana Luiza - Torreblanca (Espanha)
Lucileia - Bitonto (Itália)
CONFIRA TODOS OS GRUPOS DO TORNEIO:
GRUPO A
Filipinas
Polônia
Marrocos
Argentina
GRUPO B
Espanha
Tailândia
Colômbia
Canadá
GRUPO C
Portugal
Tanzânia
Japão
Nova Zelândia
GRUPO D
Brasil
Irã
Itália
Panamá