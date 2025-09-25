Diário do Nordeste
Com cearenses no elenco, Seleção Brasileira é convocada para 1º Copa do Mundo de Futsal Feminino

Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
Jogada
Legenda: A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas
Foto: Nelson Termé / CBF

Nesta terça-feira (24), o técnico cearense Wilson Sabóia anunciou a convocação das 14 atletas que irão defender a camisa da Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da história organizada pela FIFA. A lista conta com outras duas cearenses: a oito vezes melhor do mundo, Amandinha, e a maranguapense Simone

Foto de Amandinha e Simone
Legenda: Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas
Foto: Conmebol | Nelson Termé / CBF

A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas. O Brasil está no Grupo D, que também conta com Irã, Itália e Panamá. 

Será a primeira vez que a FIFA organizará um torneio desse porte na modalidade, que antes tinha como 'Mundial' outras competições promovidas pelas federações continentais, mas nunca pela entidade máxima do esporte, assim como já ocorre no masculino.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO:

GOLEIRAS

Bianca - Cascavel (Brasil)
Julia - Nun'Álvares (Portugal)

FIXAS

Taty - CMB (Itália)
Diana - Bitonto (Itália)
Camila - Nun'Álvares (Portugal)

ALAS

Amandinha - Torreblanca (Espanha)
Emilly - Torreblanca (Espanha)
Tampa - Roma (Itália)
Débora - CMB (Itália)
Simone - Kristall (Rússia)
Luana - Stein Cascavel (Brasil)

PIVÔS

Natalinha - Taboão/Magnus (Brasil)
Ana Luiza - Torreblanca (Espanha)
Lucileia - Bitonto (Itália)

CONFIRA TODOS OS GRUPOS DO TORNEIO: 

GRUPO A

Filipinas
Polônia
Marrocos
Argentina

GRUPO B

Espanha
Tailândia
Colômbia
Canadá

GRUPO C

Portugal
Tanzânia
Japão
Nova Zelândia

GRUPO D

Brasil
Irã
Itália
Panamá

