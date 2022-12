Gol de Richarlison contra a Sérvia é escolhido como o mais bonito da Copa do Mundo; reveja

Nesta sexta-feira, (23), a FIFA anunciou em suas redes sociais o gol mais bonito da Copa do Mundo do Catar e Richarlison foi o grande vencedor. O gol eleito foi o voleio do atacante no jogo do Brasil contra a Sérvia, no estádio Lusail, que foi encerrado em 2 a 0 para a seleção brasileira. Primeira partida da Amarelinha no Mundial de 2022.

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

A escolha do gol aconteceu em votação popular através do site da FIFA. Richarlison também concorria ao prêmio com outro gol marcado no torneio, o terceiro da vitória da Seleção contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final. O jogador chegou a pedir, nas redes sociais, para que seus seguidores votassem em seu gol.

Concorrendo ao prêmio também estava o gol de Neymar, contra a Croácia, no último jogo do Brasil no Mundial, Mbappé, Enzo Fernández, Aboubakar e Gakpo.