Decalque de Neymar em tatuagem de Richarlison viraliza

A tatuagem de Richarlison com homenagens a Pelé, Ronaldo e Neymar viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (13), após internautas se surpreenderem com o decalque do rosto do atual camisa 10 do Paris Saint-Germain.

O tatuador compartilhou uma foto do rosto de Neymar na tatuagem e escreveu '85%'. Ao verem a tatuagem praticamente finalizada, internautas começaram a apontar supostas falhas no decalque e comparar o rosto com o de outros famosos.

"Richarlison promete tatuar Neymar, mas na última hora substitui por Terry Crews", disse um. "Mirou no neymar e acertou no Hulk", escreveu outro, referindo-se ao jogador.

"Miraram no Neymar e acertaram no cantor Eduardo Costa", brincou outro usuário do twitter.

Tatuagem

Legenda: Richarlison tatuou Ronaldo e Neymar nas costas, além de uma homenagem ao Pelé Foto: Reprodução

O atacante Richarlison decidiu fazer uma tatuagem nas costas com diversas referências a jogadores da seleção brasileira. Na região dorsal, estão os rostos de Ronaldo, do próprio Richarlison e de Neymar.

Acima, perto do ombro direito, Richarlison tatuou parte da bandeira do Brasil. Já no ombro esquerdo, o jogador tatuou uma mensagem escrita por Pelé para ele: "Você fez o Brasil sorrir".

Na lombar, o jogador tatuou uma criança a frente de um morro. O menino usa a camisa da seleção brasileira de Richarlison, com o número 9 e o nome do jogador.

Em janeiro deste ano, o atacante do Tottenham tatuou na coxa o nome "Richarlison" e o número "10" com a medalha olímpica conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

