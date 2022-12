Richarlison se solidariza após enchentes no Espírito Santo

Nos últimos dias, a cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo, vem sofrendo diversos desastres em decorrência das grandes chuves que afetam o local. Richarlison, jogador da seleção brasileira, se pronunciou, na última segunda-feira, (19), em suas redes sociais e alertou às pessoas quanto a segurança.

"Minha cidade e meu estado estão debaixo d'água. Barragens estouradas, enchentes, pessoas totalmente ilhadas e perdendo tudo. É difícil ver tudo isso de longe. Se cuidem e, quem puder chegar em segurança, busque locais de arrecadação na sua cidade. Deus abençoe NV e o ES!", escreveu o jogador em sua conta do Twitter.

O jogador, ainda neste ano, se solidarizou com os moradores de Aracruz, também no Espírito Santo, quando sofreu o ataque armado na escola da cidade. Além desse caso, Richarlison também esteve envolvido durante o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira, o atleta cobrou que as autoridades encontrassem as vítimas.

Ele também já chegou a usar o seu engajamento nas redes sociais para apoiar diversas outras causas, repudiou o racismo, incentivou a vacinação contra a Covid-19, além de ser o embaixador da USP.