Tatuador de Neymar defende homenagem feita por Richarlison: 'arte não tem padrão'

Após ser alvo de muitas críticas, a tatuagem de Richarlison rendeu diversos memes na internet. O tatuador de Neymar, Adão Rosa, se pronunciou, e defendeu a homenagem feita pelo camisa 9 da Seleção, "arte não tem padrão". O jogador da seleção brasileira homenageou Ronaldo Fenômeno e Neymar em desenho feito nas costas pelos tatuadores Dom Tattoo e Pk.

"Achei bem legal a homenagem. O trabalho também está ficando bem legal. O problema é que na internet todos gostam de julgar as pessoas, os trabalhos das pessoas. Até mesmo os próprios tatuadores que não conseguem tatuar as celebridades ficam julgando e colocando defeitos, mas esquecem que tatuagem é uma arte, e arte não tem padrão", afirmou o tatuador.

Com a qualidade do desenho questionada, Adão saiu em defesa dos seus companheiros de profissão.

"Não tem como comparar Da Vinci com Miro, Romero Britto com Picasso. São artes, e arte cada um tem a sua. Os que falam mal é que gostariam de estar no lugar do tatuador. A tatuagem é uma classe de trabalho bem desunida e cheia de inveja", afirmou Adão.

Eddy Lee, conhecido como Cubano Tattoo nas redes sociais, foi um dos críticos do desenho. "Lá vem mais um famoso a se danificar a pele. Não é motivo de risada, tatuagem é algo sério. Mas nesses casos é como sempre penso, cada um tem a tatuagem que merece!", escreveu Eddy em seu perfil no Instagram.

Legenda: Adão Rosa, tatuador de Neymar, defende tatuagem de Richarlison: 'Arte não tem padrão' Foto: Reprodução