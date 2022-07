'Ganho 50 vezes mais com plataformas digitais do que com vôlei', diz Key Alves, líbero do Osasco

Key Alves, a jogadora de vôlei mais seguida do mundo nas redes sociais, também faz sucesso no Onlyfans, plataforma de conteúdo paga, com material para o público adulto. Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, a líbero do Osasco fala sobre o sucesso na internet e diz que as postagens geram mais lucro que o dinheiro recebido como atleta.

Só no Instagram, a líbero do Osasco tem 2,3 milhões de seguidores. A jogadora revela que tem uma equipe responsável pelas redes e conversa com eles por aplicativo de mensagem.

"Mas sou eu quem cuido de todas as minhas plataformas, menos o Onlyfans. Neste é meu empresário que faz as postagens. Todas as postagens passam por mim, as fotos, as edições, as legendas (...) Ganho umas cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei. É muito mesmo. E mais no Onlyfans porque o valor é fixo, tem todo o mês", revela a jogadora.

A líbero fala sobre preconceito por se dividir entre a vida de atleta e as redes sociais.

"Ainda tem um pouco de preconceito sim. Mas são poucas as pessoas que pensam assim. Esses trabalhos extra quadra fazem a gente se distrair e se divertir. São momentos que não estamos na pressão. E os treinadores e as pessoas que trabalham com o esporte deveriam começar a achar isso um pouco mais normal e bom também. O atleta não é robô", avaliou Key.

Mesmo com o sucesso no mundo digital, a jogadora afirma que não vai abandonar o esporte.

"Eu amo jogar vôlei, mais do que ficar tirando fotos. Por isso, não vou parar com a minha carreira nas quadras mesmo que isso seja possível atualmente (...) Eu estou começando ainda na carreira no vôlei. Entro para o meu terceiro ano como profissional. Tenho mais uns 20 anos pela frente. E líbero tem também uma vida mais longa", disse.

Key Alves deve ser mais acionada em quadra pelo Osasco. Com a licença de Camila Brait, Natinha já chegou a assumir o posto, mas como costuma ser convocada para a seleção, há espaço para a jogadora.

