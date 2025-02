Galhardo encaminha acerto com o Santa Cruz e desembarca em Recife nesta sexta-feira (14)

O atacante Thiago Galhardo chegará a Recife, no Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (14), onde vai assinar contrato de dois anos com o Santa Cruz, equipe que vai disputar a Série D. O atleta rescindiu com o Fortaleza, segundo apuração do Diário do Nordeste. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (13) pelo clube.

"O Leão do Pici agradece a dedicação de Thiago Galhardo durante as temporadas que defendeu o Manto Tricolor, e deseja sucesso nos seus próximos desafios", diz um trecho da nota sobre a rescisão de contrato do atleta.

Galhardo tinha vínculo contratual com o Tricolor de Aço até o final de 2025. Entretanto, ele já não estava nos planos do clube e atuou na temporada de 2024 pelo Goiás, pela Série B do Brasileirão. O atacante, de 35 anos, tentou negociar ida para o Athletic/MG no início deste ano, mas não houve avanços.

No Fortaleza, Galhardo chegou em 2022, atuou em 100 partidas pelo Laion, marcou 27 gols e fez oito assistências. Na passagem pelo Tricolor, foi campeão Cearense em 2023 e da Copa do Nordeste em 2024.