Tirullipa e Mateus Cidrão viajam com humoristas ao Catar e chamam atenção nas redes sociais; veja

O cearense Tirullipa viajou, acompanhado de um grupo de humoristas, ao Catar com objetivo de acompanhar a Copa do Mundo 2022. No Instagram, ao lado de nomes como Mateus Cidrão, Pig, Dumzinho e Filipe Pontes, ele mostra a rotina do outro lado do mundo.

Tirullipa criou ainda uma série no YouTube em formato de vlog, intitulada de "Vai te Catar!". O humorista gravou cenas nos aeroportos que passou, no deserto e até em um zoológico.

Veja passeio no deserto:

O grupo de humoristas chegou aos Emirados Árabes por Dubai. Eles ficaram hospedados com Nego do Borel e até jogaram uma partida de futebol no PS5.

Durante viagem, o grupo encontrou ainda nomes como ex-técnico da seleção brasileira Dunga.

Passeio em zoológico

Legenda: Tirullipa faz vídeos para o YouTube dos bastidores da viagem Foto: Reprodução/YouTube

O grupo de humoristas chegou a visitar um zoológico e até competiram em cabo de guerra com leões.

Mateus Cidrão e Dumzinho chegaram a colocar cobras no pescoço.