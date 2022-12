Semifinais da Copa do Mundo do Catar estão definidas; veja datas e horários dos jogos

A Copa do Mundo de 2022 definiu as 4 equipes classificadas para as semifinais. Argentina, Croácia, França e Marrocos continuam na luta pelo título após avançarem nas quartas de finais. As semifinais acontecerão na terça-feira (13) e quarta-feira (14), confira as datas e horários:

TABELA DA COPA DO MUNDO DE 2022 | DATAS E CONFRONTOS

SEMIFINAL

13/12 (terça-feira) | Argentina x Croácia - 16h - Estádio Lusail

14/12 (quarta-feira) | França x Marrocos - 16h - Estádio Al Bayt

DECISÃO DO 3º LUGAR

17/12 (sábado) | Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2 - 12h

FINAL

18/12 (domingo) | Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 - 12h



Confira abaixo todo o chaveamento da Copa do Mundo.

Mais duas partidas até a grande conquista! Quem chegará lá?



🇦🇷🇭🇷🇫🇷🇲🇦#CopaDoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 10, 2022

ONDE ASSISTIR



A Copa do Mundo é transmitida pela Rede Globo na TV Aberta, e pelos canais SporTV na TV Fechada. Através da Twitch e do YouTube, o streamer Casimiro realiza transmissões na CazéTV. O Diário do Nordeste realiza tempo real dos jogos.