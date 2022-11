Rua é decorada com cores e imagens de ídolos da Argentina no Morro do Dendê; veja vídeo

Os moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, decidiram entrar no clima da Copa de uma forma inusitada. Uma das ruas da comunidade foram pintadas e decoradas com as cores da Seleção Argentina, maior rival histórica do Brasil.

As imagens repercutiram nas redes sociais e causaram controvérsia entre os internautas brasileiros.

Morro do DENDÊ ilha do Governador



Está toda de Argentina pic.twitter.com/iuV0haQTC5 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 19, 2022

No vídeo, é possível observar o nome da Argentina pintado nas paredes, o símbolo da AFA e também figuras de Diego Maradona e Lionel Messi. O chão está coberto com as cores azul e branco, da bandeira dos hermanos.

A Argentina estreia no Mundial nesta terça-feira (22) ás 7h (horário de Brasília), contra a Arábia Saudita.