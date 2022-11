Lionel Messi terá quarto exclusivo na concentração da Argentina; veja imagens do hotel da seleção

Astro da Seleção Argentina, o atacante Lionel Messi terá quarto exclusivo na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (17), a Associação de Futebol Argentino (AFA) divulgou imagens da concentração da equipe, localizado na Universidade do Catar, em Doha.

Messi dividia quarto com Sergio Agüero. Com a aposentadoria do ex-atacante do Manchester City, o astro do Paris Saint-Germain (PSG) dormirá sozinho no hotel. O camisa 10 terá o zagueiro Otamendi e o volante De Paul como vizinhos.

A concentração argentina está customizada com o símbolo da AFA, além de ter luzes leds em tom roxo e espaços para mesas de sinuca e videogame. Na entrada do hotel, a mensagem de "Bem-vindos, Campeões da América", em referência ao título da Copa América, conquistado diante do Brasil, em 2021.

A Seleção Argentina chegou em Doha na madrugada desta quinta-feira, horas após golear os Emirados Árabes Unidos, em amistoso preparatório para a estreia do Mundial. A estreia na Copa do Mundo do Catar acontece nesta terça-feira (22), às 7h (horário de Brasília), contra o Arábia Saudita.

O time de Lionel Scaloni está no Grupo C, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia.

Veja imagens da concentração da Seleção Argentina no Catar

Legenda: Seleção da Argentina ficará hospedada na Universidade do Catar, em Doha Foto: Divulgação / AFA

