Argentina x Emirados Árabes: veja horário, onde-assistir, palpites e prováveis escalações

A Argentina enfrenta os Emirados Árabes nesta quarta-feira (16), no último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. A partida ocorre às 12h30, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi (EAU), em preparação final para a competição de 2022, que ocorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

No torneio internacional, a equipe do astro Lionel Messi está no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia. Os argentinhos sonham com o terceiro título em Mundiais.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Palpites