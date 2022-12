Fotojornalista tem morte confirmada durante Copa do Mundo no Catar

Mais um jornalista faleceu durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Nas redes sociais, o canal de esportes Al Kass TV, do país sede do evento, confirmou a morte do fotojornalista Khalid Al-Misslam,

Na publicação, a rede televisão confirma o óbito, afirma que está de luto, mas não dá informações sobre a causa. As informações são do jornal O Globo.

"Com enorme tristeza, e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte do falecido", diz o post.

Segunda morte de jornalistas

A primeira morte de jornalista confirmada durante o mundial foi do norte-americano Grant Wahl, que teve um mal súbito durante a partida entre Holanda e Argentina pelas quartas de final.

Wahl estava cobrindo a Copa pela CBS Sports e chegou a ser barrado em um jogo por vestir uma camisa com as cores do arco-íris.

Essa era a oitava cobertura de Copas do Mundo de Wahl.