Emiliano Martinez, da Argentina, ganha prêmio de melhor goleiro da Copa e faz gesto polêmico

Emiliano Martínez, eleito melhor goleiro da Copa do Mundo no Catar, fez um gesto obsceno ao receber a 'luva de ouro', em cerimônia após a final do torneio contra a França, neste domingo (18), no Estádio Lusail. O goleiro da Argentina segurou o troféu e simulou um pênis. A imagem da cena correu o mundo.

A Argentina venceu a França nos pênaltis. O jogador explicou que o gesto não foi uma brincadeira, mas uma resposta às provocações feitas a ela pela torcida francesa no estádio. Em entrevista à rádio argentina La Red, o goleiro disse:

"Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando. A soberba comigo não vai", disse.

Valorização do goleiro da Argentina

Agora campeão do mundo pelo país, Dibu, como também é chamado, deixa o torneio valorizado. O goleiro foi peça fundamental na campanha da equipe, com atuação segura e grandes defesas, inclusive de pênaltis. Ele ofereceu o título para a família.

"À minha família. Venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra. Quero dedicar a eles", concluiu Martínez.