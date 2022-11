Curiosidades da Copa: entenda a polêmica dos cortes de cabelo da Seleção Argentina para a Copa de 98

Há 24 anos, a Argentina mergulhou em um falatório sem fim ao armar a lista para a Copa do Mundo de 1998, disputada na França. O técnico Daniel Passarella estava obcecado em construir uma seleção argentina à sua imagem e semelhança em 1995, e fez proibições ao uso de brincos e tiaras pelos jogadores. Numa polêmica entrevista à revista "El Gráfico", avisou que jamais convocaria um atleta homossexual. Mas nenhum tema foi tão controverso quanto o veto ao cabelo comprido na equipe.

O técnico da seleção em 1996 era o disciplinador Daniel Passarella, que foi longe demais. Proibiu homossexuais, impôs exames para detectar drogas e resolveu ''tesourar'' os cabeludos: ''Os jogadores se distraem. E as tiaras são perigosas''.

Houve quem acatasse, como Coudet, Ortega e Batistuta. Mas dois astros se negaram a engrossar a fila do cabeleireiro – Redondo e Caniggia.

Redondo e Passarella bateram boca de 1995 a 1997. Para o jogador, ser convocado e pedir para cortar o cabelo era uma coisa. Não ser convocado por conta da cabeleira, outra. Até o presidente Carlos Menem alimentou os debates: ''A decisão de Passarella é tática. O cabelo é despiste''. O ''E você? Cortaria ou não?'' ardia em Buenos Aires. Redondo não cortou. Entre a Copa de 1998 ou os cabelos, preferiu os cabelos e disse não ao Mundial da França.

A história com Caniggia foi mais longa. Encarador nos microfones como em campo, El Pájaro (o pássaro, pela velocidade) destruía defesas e o técnico da seleção: ''É absurdo, não posso concordar com exigências assim. Sou como Sansão''.

Caniggia começou 1996 vivendo sua melhor fase. Cansava de fazer gols pelo Boca e desabafar: ''Estou jogando mal, não? O cabelo me atrapalha. Estou cego''.

Quem tomou seu partido foi Maradona. De volta à Argentina em 1995, pintou parte do cabelo como protesto pela postura de Passarella, antigo desafeto.

'Passarella ergueu a Copa de 1978 graças aos gols de Kempes, mais cabeludo que Cristo. A história do futebol argentino se escreve com cabelo comprido. Minha melhor fase foi quando tinha tanto cabelo que parecia de capacete, tipo o Fangio.''

Brigas

A brigas só diminuíram quando Passarella perdeu o filho de 18 anos, em desastre de carro. Maradona imediatamente baixou o tom e tirou a faixa colorida da cabeça. Menos inflexível, o técnico recebeu Caniggia em sua casa e aceitou convocá-lo, mas por fim o atacante ficou fora do Mundial de 1998, também por lesão.

Perto do Mundial, e precisando de um terceiro goleiro, Passarella pediu para o assistente Gallego conversar com Scoponi, do Newell´s, outro notório cabeludo: ''Só corto meu cabelo se você emagrecer 30 quilos'', foi a resposta.

Os soldados de Passarella caíram nas quartas-de-final daquela Copa: 2 a 1 para a Holanda, com o gol decisivo, dos mais lindos da história, aos 44 minutos do segundo tempo. A Argentina pegaria o Brasil na semifinal. Passarella x Zagallo.

Fernando Redondo ficou fora

Fernando Redondo manteve o cabelo longo como uma marca registrada ao longo de toda a carreira no futebol. Mesmo quando o então técnico da seleção argentina, Daniel Passarela, quis obrigá-lo a cortar. Em entrevista ao jornal La Nación, de Buenos Aires, o ex-volante deu detalhes da situação.

"Ele me chamou e nos reunimos no hotel Palace de Madri. Me pediu para cortar o cabelo e eu lhe disse que não faria, E me disse, me lembro das palavras, que a seleção estava acima dos homens e dos nomes, e iria revisar se necessitava me convocar", declarou Redondo.

"Quando isso saiu na imprensa, ele declarou que na realidade a questão do cabelo havia sido um tema secundário, que não havia me convocado porque eu não queria jogar pela esquerda, uma mentira gigante. E, a partir daí, não houve volta atrás para mim", contou.

O caso aconteceu em 1996. Além de Redondo, Caniggia foi outro que se recusou a cortar o cabelo para jogar no time nacional. Outros, como Coudet e Batistuta, acataram as ordens. Passarela e o volante discutiram na imprensa diversas vezes em 1996 e 1997.