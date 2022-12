Conheça Bono, o goleiro do Marrocos que segurou dois pênaltis da Espanha

O goleiro Yassine Bono foi o grande herói da classificação histórica de Marrocos para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão entre as duas seleções foi para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para os marroquinos. Bono defendeu as cobranças de Carlos Soler e Sergio Busquets e foi fundamental para a classificação de Marrocos.

QUEM É BONO?

Yassine Bounou, mais conhecido como Bono, defende a seleção de Marrocos, mas na verdade nasceu em Montreal, no Canadá. Ele possui nacionalidade marroquina e dupla-nacionalidade canadense. O jogador nasceu no 5 de abril de 1991 e tem atualmente 31 anos. Ele iniciou sua carreira como atleta profissional na temporada 2011/12, vestindo a camisa do Wydad Athletic Club, time de futebol de Marrocos.

Após se destacar no clube marroquino, Bono partiu para o futebol espanhol. Inicialmente, o goleiro defendeu o time B do Atlético de Madrid. Posteriormente, Bono foi emprestado pelo Atleti ao Real Zaragoza, também da Espanha, clube que defendeu por duas temporadas. Na temporada 2016/17 ele foi negociado em definitivo com o Girona, da Espanha. Foram três temporadas na equipe, até ser emprestado ao Sevilla.

Bono chegou ao Sevilla na temporada 2019/20, por empréstimo. Após o período de empréstimo, Yassine Bono foi contratado em definitivo pelo Sevilla. Ele está atualmente na quarta temporada consecutiva vestindo a camisa da equipe espanhola e atua como goleiro titular. O goleiro, que possui uma longa trajetória no futebol espanhol, foi o algoz dos espanhóis na Copa do Mundo do Catar.