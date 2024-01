O Fortaleza inicia um novo ano cheio de expectativas e desafios pela frente. O Tricolor vai disputar cinco competições em 2024 e, para repetir os feitos nas últimas temporadas, precisa se preparar bem. Quais as chances do Leão levar do hexa estadual? Consegue chegar em mais uma final internacional? Qual a real dificuldade dessa Série A? O investimento atual é suficiente? Tudo isso e muito mais no episódio desta semana do FortalezaCast com Marta Negreiros, Brenno Rebouças e André Almeida.

