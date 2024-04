Fortaleza x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Bragantino entram em campo neste domingo (28) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena Castelão e vai começar às 18h30 (horário de Brasília).

Com um jogo a menos, o Leão do Pici quer seguir invicto neste início de Brasileirão. O time de Vojvoda não disputou a 3ª rodada pois estava cumprindo calendário da Copa do Nordeste. Até aqui, o Tricolor soma uma vitória e um empate, com quatro pontos e iniciou a rodada na 8ª colocação.

Já o Massa Bruta despontou no topo da tabela nas primeiras rodadas. A equipe de Bragança paulista também está invicta até o momento, com sete pontos somados em duas vitórias e um empate.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na TV, a partida vai ser transmitida pelo Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Embalado depois de vencer o Boca Juniors por 4x2 no meio de semana, o Fortaleza vive seu melhor momento na temporada. Ao todo, são oitos jogos de invencibilidade e o time ainda não foi derrotado no mês de abril.

Dentro deste período, a equipe recuperou o poderio ofensivo e balançou as redes 20 vezes, média de 2,5 gols por partida. A defesa também vive em alta, já que só foi vazada em cinco oportunidades.

Para manter o bom ritmo e engatar uma sequência de vitórias, Vojvoda deve ir a campo contra o Bragantino com a maior parte do time titular. O treinador, como de costume, deve fazer mudanças no time titular em relação a equipe que jogou contra o Boca.

No Departamento Médico estão em tratamento Calebe, Kuscevic e Dudu. Os três são desfalques para esta partida. O zagueiro Tomás Cardona saiu sentindo no último jogo e é dúvida para o duelo deste domingo.

COMO CHEGA O BRAGANTINO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Massa Bruta também vem de um confronto no meio de semana pela Copa Sul-Americana e venceu o Sportivo Luqueño por 2x1. Logo após a vitória, o treinador Pedro Caixinha já iniciou as atividades para o confronto contra o Leão do Pici.

A última derrota do Bragantino no ano foi contra o Racing por 3x0, pela Sul-Americana. De lá pra cá, o time empatou uma e engatou três vitórias consecutivas em seguida.

As boas notícias para o treinador português são os retornos dos meias Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e do atacante Helinho. O zagueiro Pedro Henrique, recém-contratado, deve ser a novidade na lista de relacionados.

Por outro lado, o lateral-direito Andres Hurtado e o volante Raul estão no Departamento Médico, os dois são desfalques certos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino; Marinho, Moisés e Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Gustavo Neves, Jadsom e Eric Ramires; Bruninho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRUZEIRO

Data: 28/04/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistente 1: Fernanda Kruger (FIFA)

Assistente 2: Douglas Pagung

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)