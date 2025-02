Janela de transferências e a reorganização do Fortaleza | Jogada do Leão #05

A janela de transferências se fechará no próximo dia 28 e o Fortaleza ainda não anunciou contratações, além dos seis novos nomes que já estão no elenco. O período pode servir para reformular o elenco em setores que ainda estão defasados, como também, observar os pontos positivos e negativos de quem está no grupo para decidir os caminhos do Tricolor, pensando nas competições que ainda terá em 2025.

O quinto episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Alexandre Mota e Brenno Rebouças.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

Assista ao vídeo: