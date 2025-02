Atlético vence Tiradentes pela Série B Cearense com duas assistências de Magno Alves

Aos 49 anos, Magno Alves fez sua estreia no Atlético nesta sexta-feira (21), em jogo pela Série B do Campeonato Cearense. A Àguia venceu o Tiradentes por 3 a 1, em partida no estádio Presidente Vargas, em jogo pela 4ª rodada.

Com o resultado, chegou a 4 pontos no Grupo A e assumiu a vice-liderança. O Tiradentes está na última colocação com 1 ponto.

A partida atrasou 28 minutos por falta de efetivo policial e ambulância. Finalmente quando a ambulância chegou e dois policiais, a partida foi iniciada no PV.

Jogada de pai e filho

Alejandro Ceballos abriu o placar para o Atlético, aos 12 minutos do 1º tempo, em cobrança de falta.

Magno Alves e seu filho, Pedrinho, entraram no 2º tempo e participaram no 2º gol da Àguia. Pedrinho começou a jogada, deu passe para o pai, que deu bela assistência para o gol de Matheusinho, aos 8 minutos.

Magno participou da jogada do 3º gol do Atlético, aos 19 minutos. Matheusinho deu passe para Magno Alves, que serviu Ceballos, que só desviou para as redes: 3 a 0.

Honorato ainda diminuiu para o Tiradentes, aos 26 minutos, em cobrança de pênalti.

Próximos jogos

O Atlético volta jogar no dia 13, contra Itapipoca, no PV, às 15h30. O Tiradentes folga na rodada e só joga no dia 6, contra o Caucaia, às 15h30, no PV.