Waldson destaca preparação do Horizonte para enfrentar o Maracanã e afirma: 'Podemos reverter'

O Horizonte enfrenta o Maracanã, às 16h, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Cearense de 2025, precisando reverter a derrota por 3 a 2 sofrida na partida de ida, no Estádio Domingão.

Para avançar diretamente às semifinais, a equipe do técnico Leandro Campos precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um gol de vantagem, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o Maracanã para a próxima fase.

Além da classificação, o vencedor do jogo garantirá a Taça Padre Cícero, troféu concedido ao melhor time do interior do estado. Para o Horizonte também está em jogo a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, algo que o time só poderá alcançar caso avance para as semifinais.

O zagueiro Waldson, um dos pilares da defesa do Galo do Tabuleiro, projeta o confronto com confiança, mas sem subestimar o time adversário. Para ele, a equipe sabe do que é capaz e está preparada para enfrentar as dificuldades do duelo decisivo.

“Apesar do revés dentro de casa, a gente sabe da qualidade da nossa equipe. A gente chegou até aqui porque tem qualidade, e sabemos que podemos ir mais longe na competição. Mas precisamos reverter essa situação, precisamos reverter esse placar. Sabemos que não será fácil, porque a equipe do Maracanã tem se mostrado forte, uma equipe que não entrega fácil, mas com a força do grupo, com a força do trabalho, esperamos minimizar os erros nesse segundo jogo e conseguir, sim, reverter a situação para avançarmos de fase e continuarmos fazendo história no clube”, afirma Waldson.

Legenda: Depois da derrota na ida, o Horizonte precisa reverter o resultado fora de casa para avançar Foto: Yorran Vieira / Horizonte FC

Preparação

O atleta também destacou a preparação realizada pela equipe ao longo de toda esta semana, ressaltando o bom trabalho realizado pelos jogadores e comissão técnica.

“A semana de trabalho foi bem positiva. Treinamos muito bem com foco total nessa partida. Sabemos que será um jogo difícil, principalmente por ser fora de casa e pelo Maracanã contar com o apoio da sua torcida, mas estamos confiantes e preparados para esse desafio. Temos um elenco forte e acreditamos na nossa capacidade de superar esse desafio e buscar a classificação”, complementa o defensor.