Floresta vence Iguatu e encaminha permanência na Série A do Campeonato Cearense

O Floresta venceu o Iguatu por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (21), no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 2ª rodada do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. O gol foi marcado pelo atacante Ruan, aos 5 do 2º tempo.

Com o resultado, o Verdão chegou a 4 pontos em 2 rodadas e encaminhou permanência na elite para o ano que vem. O Floresta lidera o quadrangular e os dois primeiros se mantém na elite, com os dois últimos caindo.

Na última rodada, a equipe enfrenta o Cariri, no dia 27, às 19 horas no Domingão, em Horizonte (CE).

O Azulão se mantém com 3 pontos e decide a permanência com o Barbalha, também no dia 27, às 19 horas, no Morenão, em Iguatu (CE).