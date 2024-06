Fortaleza volta a vencer três jogos seguidos após quatro meses

Ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0 no PV, na noite deste domingo (2), o Fortaleza voltou a emendar três vitórias consecutivas na temporada após quatro meses. O Tricolor só havia alcançado esta marca no começo do ano, nos três primeiros jogos que disputou.

Antes de derrotar o Furacão em casa, o Leão bateu o Sportivo Trinidense, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, e o Sport-PE, pela semifinal da Copa do Nordeste. Nos três triunfos, o time do Pici marcou sete gols e sofreu apenas dois. O resultado também encerrou o jejum do Tricolor na Série A do Brasileiro, já que vinha de quatro empates no certame.

O Fortaleza também conseguiu a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda segue invicta na divisão de elite, assim como o Atlético Mineiro. Os dois têm um jogo a menos, contra Criciúma e Grêmio, respectivamente.

O próximo compromisso do Fortaleza na Série A será no dia 13 de junho, contra o Bahia, na Fonte Nova. Antes disso, o Leão fará dois jogos contra o CRB na disputa pelo título da Copa do Nordeste.