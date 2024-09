Fortaleza terá Data Fifa sem jogos pela 1ª vez em 2024

Pela primeira vez em 2024 o Fortaleza vai conseguir aproveitar a pausa da Data Fifa para um descanso no calendário de jogos e trabalhar com foco na sequência da temporada. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda disputa o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. O período de pausa no calendário do futebol nacional estabelecido pela CBF vai de 2 até o dia 11 de setembro por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Tricolor do Pici e outros times tiveram partidas adiadas e por isso precisaram jogar durante esse período. Vice-líder do Brasileiro, o Leão aproveita a pausa durante essas datas pela primeira vez neste ano. Além de descansar o elenco, o grupo terá mais tempo para trabalhar com foco no próximo duelo da Série A. Após a derrota para o Botafogo, o elenco tricolor desembarcou na capital cearense no domingo e se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos nesta quarta-feira (4), às 16h. O Leão do Pici é a equipe que mais viaja durante as competições, com mais de 80 mil km percorridos. O clube, que buscou melhorar a logística com voos fretados, já disputou 57 partidas.

Em 2024, a primeira data Fifa ocorreu entre 18 e 26 de março. Nesse período, o time entrou em campo pela Copa do Nordeste, quando enfrentou Ceará e Vitória, vencendo os dois jogos da Fase de Grupos.

O outro período ocorreu entre 3 e 11 de junho, durante os amistosos da seleção. O Tricolor do Pici encarou o CRB nos dois confrontos da final da Copa do Nordeste, quando venceu a equipe alagoana nos pênaltis. No duelo seguinte, já pelo Brasileirão, acabou superado pelo Bahia por 1 a 0.

Durante a Copa América, realizada entre 14 de junho e 14 de julho, a equipe sofreu a dura derrota para o Cuiabá por 5 a 0 na Série A. A partir daí, o time emendou uma sequência sem derrotas na competição, quando venceu o Grêmio, empatou com o Atlético-MG e aplicou 3 a 0 no Palmeiras, em casa.

Desta vez, o Leão terá dez dias para descansar e realizar atividades. O próximo desafio será diante do Internacional, a partir das 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

JOGOS DO FORTALEZA EM DATAS-FIFA

1ª Data Fifa - 18 a 26 de março - Amistosos da Seleção

Fortaleza 0 - 1 Ceará (Fase de Grupos - Nordestão)

Fortaleza 0 - 1 Vitória (Nordestão)

2ª Data Fifa - 3 a 11 de junho - Amistosos da Seleção

Fortaleza 2 - 0 CRB Final Jogo 1

CRB 2 - 0 Fortaleza - Final Jogo 2 Copa Nordeste

Bahia 1 - 0 Fortaleza - Brasileiro

3ª Data Fifa - 14 de junho até 14 de julho - Copa América e Euro

Cuiabá - 5 - 0 Fortaleza

Fortaleza 1 - 0 Grêmio

Atlético-MG 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 3 - 0 Palmeiras

(Ainda venceu o Juventude por 2 a 1)