Como a campanha do Fortaleza na Série A impulsiona o clube nas redes | FortalezaCast

O bom momento do Fortaleza na temporada traz ainda mais visibilidade para a equipe tricolor. Seja com música do cavalinho, pack de memes ou ações no estádio, o Leão está nos holofotes do país. Por isso, o FortalezaCast desta semana conversa com Bruno Oliveira, Gerente de Marketing, e Viktor de Araújo, Coordenador de Conteúdo do clube, para entender como funciona as estratégias internas e mudanças que tem acontecido na comunicação do time. Aperta o play para curtir o bate-papo comandado por Marta Negreiros!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO