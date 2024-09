Com 2º melhor aproveitamento, Fortaleza ainda terá dois confrontos diretos na luta pelo título

No último sábado, o Fortaleza perdeu seu primeiro confronto direto na luta pelo título da Série A, ao ser batido pelo Botafogo por 2 a 0 no Nilton Santos, pela 25ª rodada. E até o fim da Série A, o Leão de Aço terá dois confrontos diretos na luta pelo título.

É considerado confronto direto um jogo entre times que estão separados por 6 pontos. Portanto, Botafogo (50 pontos), Fortaleza (48), Palmeiras (47) e Flamengo (44), se encaixam confrontos diretos na disputa do título.

O Fortaleza ainda terá dois confrontos diretos, contra o Palmeiras no dia 26 pela 31ª rodada, fora de casa, e pela 35ª rodada, contra o Flamengo, no dia 24/11, no Castelão. O outro confronto direto é Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, pela 36ª rodada, no dia 1/12.

Confrontos diretos até o fim da Série A

31ª RODADA - 26/10 - Palmeiras x Fortaleza

35ª RODADA - 24/11 - Fortaleza x Flamengo

36ª RODADA - 01/12 - Palmeiras x Botafogo

Legenda: O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC



Aproveitamento em confrontos diretos

Até o momento na Série A, entre os 4 postulantes ao título, o melhor aproveitamento é do Botafogo, com 13 pontos de 15 possíveis (86,6%). O Fortaleza tem o 2º melhor aproveitamento, com 58,3%, somando 7 dos 12 pontos possíveis. Em seguida, estão o Palmeiras, com 33,3% e Flamengo, com (6,6%).

Ou seja, o Leão terá dois confrontos diretos contra adversários que possuem aproveitamento menor que o dele neste tipo de jogo: Palmeiras e Flamengo.

1) Botafogo: 13 pontos em 15 (86,6%)

O Botafogo venceu o Flamengo (duas vezes), Palmeiras e Fortaleza. E empatou com o Fortaleza no Castelão em 1 a 1.

Flamengo 0x2 Botafogo

Fortaleza 1x1 Botafogo

Botafogo 4x1 Flamengo

Botafogo 1x0 Palmeiras

Botafogo 2x0 Fortaleza

2) Fortaleza: 7 pontos em 12 possíveis (58,3%)

O Fortaleza venceu Flamengo e Palmeiras, empatou com o Botafogo no Castelão, e perdeu confronto recente.

Fortaleza 1x1 Botafogo

Fortaleza 3x0 Palmeiras

Flamengo 1x2 Fortaleza

Botafogo 1x0 Fortaleza

3) Palmeiras: 4 pontos em 12 jogos (33,3%)

O Verdão perdeu dois confrontos diretos, para Fortaleza e Botafogo, mas somou 4 pontos contra o Flamengo.

Fortaleza 3x0 Palmeiras

Flamengo 1x1 Palmeiras

Botafogo 1x0 Palmeiras

Palmeiras 1x0 Flamengo

4) Flamengo: 1 pontos em 15 possíveis: (6,6%)

O Rubro-Negro perdeu para o Fortaleza, Botafogo (duas vezes), Palmeiras. Só conquistou um ponto contra o Palmeiras no Maracanã.

Flamengo 0x2 Botafogo

Flamengo 1x1 Palmeiras

Flamengo 1x2 Fortaleza

Palmeiras 1x0 Flamengo

Botafogo 4x1 Flamengo