O Fortaleza tem três desfalques confirmados contra o Internacional, no jogo atrasado da Série A de 2024 marcado para a próxima quarta (11), às 19h, no Beira-Rio. O duelo é válido pela 19ª rodada.

Na lista de baixas, dois atletas foram convocados por seleções para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026: o zagueiro Kuscevic (Chile) e o meia Kervin Andrade (Venezuela), com as Datas Fifa previstas entre 2 e 10 de setembro. Além da dupla, o zagueiro argentino Tomás Cardona recebeu o 3º cartão amarelo e não fica à disposição.

Legenda: Kervin Andrade foi chamado para a seleção da Venezuela e desfalca o Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O número de ausências pode aumentar, a depender do departamento médico. Com o longo prazo até a nova partida, a comissão técnica avalia a recuperação de três jogadores: o goleiro Santos, o volante Matheus Rossetto e o atacante Marinho, todos com contusões musculares.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o vice-líder do Brasileirão, com 48 pontos. Caso vença o jogo atrasado, ultrapassa o líder Botafogo, com 50. O Internacional está em 10ª colocação, com 32.