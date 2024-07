Fortaleza retorna a marca de 40 mil torcedores em momento importante da temporada

O programa sócio torcedor do Fortaleza retornou, na última segunda-feira (29), a marca de 40 mil torcedores associados, segundo consta no site oficial do programa. O clube já havia atingido a marca em 2022, às vésperas da estreia na Copa Libertadores, quando o número bateu a marca de 44 mil torcedores. A marca foi atingida após 8 vitórias em casa em sequência.

O aumento na quantidade de associados, que, atualmente, está com 40.115 sócios adimplentes, cresceu devido ao feirão que o clube está promovendo — até a próxima quarta-feira (31) — onde é possível adquirir planos do programa com desconto.

Além dos descontos disponibilizados pelo clube, o aumento na quantidade é reflexo do ótimo momento vivido pelo clube. Invicto em casa na Série A, o Leão está nas oitavas de final da Copa Sul-americana, enquanto ocupa a 4ª colocação na elite do futebol nacional, há, apenas, 4 pontos do primeiro colocado, Flamengo.