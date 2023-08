Fortaleza quer prazo maior para comprar Pikachu de time japonês; veja valores

Previsto para encerrar no final de agosto, o prazo para que o Fortaleza execute a compra do ala e ponta-direita Yago Pikachu junto ao Shimizu S-Pulse, do Japão, deverá ser estendido. Dirigentes dos dois clubes conversam para definir uma nova data-limite para que o negócio seja realizado.

O Fortaleza tem interesse em continuar com o jogador e já manteve contato com o Shimizu sobre o assunto. O contrato de empréstimo do camisa 22, no entanto, segue até o final de dezembro. Já o vínculo com o clube japonês é válido até o final de 2024.

O Diário do Nordeste apurou que o valor firmado como opção de compra no contrato de empréstimo é de 1,2 milhão de dólares. Na cotação atual do dólar, o valor em reais ficaria em cerca de R$ 6 milhões.

Enquanto alinha um novo prazo para comprar o atleta, o Fortaleza tenta reverter um tranfer ban imposto pela Fifa, devido a contratação de Lucero, que impede o registro de novos atletas.

Números

Apesar de não ter o mesmo protagonismo de quando deixou o clube, os números de Pikachu no Fortaleza desde o retorno, anunciado em dezembro do ano passado, são bons. Ele já disputou 51 partidas com a camisa tricolor em 2023, marcou oito gols e foi o autor de oito assistências.

Na Série A do Brasileiro, o camisa 22 é artilheiro do Tricolor do Pici, com três tentos, ao lado de Moisés, que foi vendido ao futebol mexicano em maio. Pikachu também é o quarto maior goleador do Leão na atual temporada, ficando atrás apenas de Lucero (16), Galhardo (14) e Romero (9).

Homem de confiança de Vojvoda, Yago Pikachu disputou todos os jogos da atual Série A do Brasileiro no primeiro turno, ao lado de Tomás Pochettino.

Desejo mútuo

Ficar no Pici também é um desejo de Yago Pikachu. Em julho, durante entrevista coletiva, o jogador falou sobre a vontade de continuar no Fortaleza.

“Lógico que o meu desejo é permanecer, só que hoje não depende só de mim, também depende do clube do Japão, ver qual é a expectativa deles, se eles vão contar comigo ou não, tem toda uma série de coisas que podem acontecer”, destacou o jogador.

No Shimizu S-Pulse, Yago Pikachu fez apenas 12 jogos e não marcou nenhum gol. O clube foi, inclusive, rebaixado na J-League.