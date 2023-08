Fortaleza e Lucero recorrem de punição aplicada pelo Tribunal da FIFA; veja detalhes

Após a punição imposta pelo Tribunal da FIFA, Fortaleza e Lucero foram rápidos e já entraram com uma ação recorrendo à Corte Arbitral do Esporte. Clube e atleta tinham até 21 dias para recorrer, mas resolveram adiantar o processo para que ele seja resolvido com a maior celeridade possível.

O atacante argentino pegou um gancho de quatro meses de suspensão, e já não atuou diante do Libertad pela Sul-Americana, enquanto o Tricolor está proibido de contratar novos jogadores, a nível nacional ou internacional, nas próximas duas janelas de transferências do futebol brasileiro

Vale lembrar que, em informação confirmada pelo ge, antes disso, na quarta-feira (9), Fortaleza e Lucero entraram com um pedido de efeito suspensivo para que, caso as punições sejam confirmadas, elas só passem a valer depois do julgamento na instância superior. No entanto, a resposta só deve acontecer na próxima semana.

O Colo-Colo acionou a FIFA contra o Fortaleza e acusa o clube por convencer Lucero a rescindir seu contrato. O time chileno ainda alega que o jogador não tinha nenhuma cláusula de rescisão e afirmou que o Fortaleza o induziu a pedir a liberação.

ENTENDA O CASO

Em abril desse ano o Colo-Colo acionou a Fifa contra o Fortaleza e contra o atacante do Leão, Juan Martín Lucero. Segundo o clube chileno, o Tricolor teria aliciado e induzido Lucero a rescindir com o Colo-Colo para assinar com o Fortaleza já que em seu contrato não haviam clásulas sobre rescisão.

O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses.