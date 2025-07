“Fortaleza precisa de um jogador com essas características”, diz Renato Paiva sobre Danilo Barbosa

O novo técnico do Fortaleza, Renato Paiva, confirmou em meio à coletiva de apresentação, nesta sexta-feira (18), a negociação do clube com o volante Danilo Barbosa. O português disse que o camisa 5 do Botafogo “ainda não é jogador do Fortaleza”, mas afirmou que o Tricolor precisa de um atleta com as características dele.

Após a declaração de Paiva, o executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin reforçou que a negociação ainda está em andamento. O Diário do Nordeste apurou que entre Fortaleza e Botafogo não há dificuldades para fechar a transferência, sendo a parte mais importante das tratativas convencer Danilo a aceitar a proposta. Detalhes estão sendo discutidos.

O Danilo é um jogador que conheço muito bem. Conheço de trabalhar com ele agora no Botafogo, mas é um jogador que conheço já do Benfica, da sua trajetória que é muito grande, e de fato tem qualidade e características que hoje entendo que podem nos ajudar. Eu ainda não vi, ainda não é jogador do Fortaleza, ou melhor, não é jogador do Fortaleza, e a única coisa que posso falar é enquanto analisar as características do Danilo, porque trabalhei com ele e o vi jogar. E de fato é um jogador para uma posição; não só por questões físicas, mas em questões de conhecimento do jogo para uma posição importante; que eu acho que o Fortaleza precisa de um jogador com essas características Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Paiva explicou, no entanto, que não partiu dele uma indicação do volante. "Vou ser honesto, como sempre sou. Quando me contataram, o jogador já estava sendo analisado pelo clube", revelou.

Danilo Barbosa está há quatro temporadas na Estrela Solitária e tem vínculo terminando no final deste ano. Na temporada 2025 ele já disputou 14 partidas e não marcou nenhum gol e não deu assistências.