Fortaleza negocia contratação de atacante argentino Lucero, do Vélez Sarsfield

Em busca de um atacante para a temporada de 2022, o Fortaleza negocia a contratação do atacante argentino Juan Martín Lucero, do Vélez Sarsfield-ARG. Com 30 anos, o jogador marcou 15 gols em 45 partidas ao longo do ano, sendo um dos principais destaques da equipe.

A busca por um centroavante é uma das prioridades do departamento de futebol tricolor. O clube também enviou proposta para Gilberto, do Bahia, mas o atleta tem preferência pelo exterior. Com a finalização como um dos principais atributos, Lucero tem passagens por equipes como Defensa y Justicia-ARG e Tijuana-MEX.

Em caso de desfecho positivo, será o 6º estrangeiro do elenco. Até o momento, o time possui os zagueiros colombianos Brayan Ceballos e Quintero, o lateral direito equatoriano Landázuri, além dos atacantes Depietri, da Argentina, e Ángelo Henríquez, do Chile.

Para 2022, o Leão anunciou ainda o goleiro Fernando Miguel, ex-Atlético-GO, e o zagueiro Wagner Leonardo, emprestado pelo Santos até março de 2023.