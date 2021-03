Fortaleza: Gustavo Coutinho, Igor Torres e Jussa são regularizados no BID e podem atuar

O Fortaleza deve ganhar três reforços dentre os relacionados para a partida contra o Sampaio Corrêa neste sábado (6). O clube conseguiu regularizar os novos contratos do volante Matheus Jussa e dos atacantes Igor Torres e Gustavo Coutinho, que agora estão no Boletim Informativo (BID) da CBF e podem ser escalados.

O processo faz parte do regulamento para disputa das competições. Para um atleta participar da partida, deve ser inscrito no BID até um dia útil antes da data do jogo.

O cenário permite que o atacante Robson, contratado junto ao Coritiba, seja escalado pelo técnico Enderson Moreira. O jogador foi regularizado na quarta-feira (4), no mesmo período da partida de estreia da equipe na Copa do Nordeste diante do CRB. Assim, não foi relacionado.

O Fortaleza entra em campo às 20h30, no Castelão, em São Luís/MA, pela segunda fase da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Perfil dos jogadores

Das novidades dentre os relacionados, Matheus Jussa deve realizar a estreia pelo Fortaleza. O volante treinou com a equipe principal durante a semana e foi contratado junto ao Oeste/SP, com empréstimo até o fim de 2021.

A situação do atacante Igor Torres é diferente. O atleta de 20 anos estava no grupo durante a Série A e foi adquirido pelo clube, que o comprou do Taboão da Serra/SP. O novo vínculo firmado é até 2024.

Por fim, Douglas Coutinho também pode ganhar oportunidade. O jogador foi revelado na base tricolor e emprestado ao Cabofriense para a Série D. A comissão técnica o reintegrou, com contrato renovado até 2022.